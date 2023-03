Urška Klakočar Zupančič z izrazitim obeskom okoli vratu: veste, kaj pomeni? (FOTO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je bila danes gostja posveta v državnem svetu na temo Kakšnega odvetnika potrebuje država. Med govorom se je z njenega vratu lesketala verižica z zelo izrazitim obeskom, ki je mnogim zagotovo znan.

Gre namreč za križ ankh, staroegipčanski simbol nesmrtnosti in večnega življenja. Spada med najbolj prepoznavne simbole starega Egipta.

Stari Egipčani so verjeli, da je človekovo zemeljsko potovanje le del večnega življenja, in tako ankh simbolizira smrtno in posmrtno življenje, obenem pa je simbol plodnosti. Mnogi si v povezavi z njim razlagajo visoko modrost, saj ankh predstavlja tudi ključ do vsega skritega znanja. Zanka simbolizira večno dušo, ki nima ne začetka ne konca.

Danes ga mnogi uporabljajo kot znak življenja in duhovne modrosti.