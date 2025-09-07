ŠUŠTARSKA NEDELJA

Urška Klakočar Zupančič s svojim izbrancem današnji dan preživela na poseben način (FOTO)

Nista bila čisto sama. Družbo sta jima med drugim delala tudi slovenski ultramaratonec Dušan Mravlje in župan Tržiča Peter Miklič.
Fotografija: Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel
Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič FOTO: Voranc Vogel

M. J.
07.09.2025 ob 21:46
M. J.
Čeprav se danes marsikje po Sloveniji nismo kopali v soncu, je bil dan zaradi prijetnih temperatur še vseeno kot nalašč za to, da se odpravimo na svež zrak. Aktivno sta ga preživela tudi predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in njen partner, glasbenik Bor Zuljan.

Klakočar Zupančičeva je na družbenem omrežju Facebook sporočila, da sta bila na Šuštarski nedelji v Tržiču. A tam nista bila sama. Družbo sta jima med drugim delala tudi slovenski ultramaratonec Dušan Mravlje in župan Tržiča Peter Miklič.

Za predsednico Državnega zbora je sicer pester vikend, saj je bila včeraj na Ptujskih grajskih igrah, kjer je nosila prav posebno obleko.

V zvezi s Klakočar Zupančičevo je danes prišla še ena zanimiva informacija. Kot so v njenem kabinetu potrdili za STA, je umaknila soglasje h kandidaturi za predsednico Gibanja Svoboda.

