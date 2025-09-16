  • Delo d.o.o.
Domači trači

Urška Klakočar Zupančič objavila fotografijo iz preteklosti, vsuli so se komentarji (FOTO)

Bi jo prepoznali?
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel
N. B.
 16. 9. 2025 | 08:10
 16. 9. 2025 | 09:17
A+A-

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na facebooku objavila fotografijo, ki je nastala pred četrt stoletja. »Preteklost je kot sveča v daljavi... preblizu, da bi lahko odnehala, in predaleč, da bi me varovala. Bilo je ... pred 25 leti,« je zapisala v objavi.

Po objavo so se vsuli številni komentarji, večina uporabnikov in uporabnic je nad fotografijo navdušena:

»Lepa, pametna, inteligentna, neupogljiva  strah in trepet moških, ki vse to niso!«

»Lepa, zunaj in znotraj.«

»Ne pravijo zaman, da so lepi ljudje uspešnejši.«

»Oči in nasmeh povedo o človeku vse. Super oseba je, pa še lepa. Marsikdo ji na skrivaj zavida, čeprav jo kritizira.«

Maturirala je v Brežicah

Urška Klakočar Zupančič se je rodila v Trbovljah, odraščala pa v Sevnici. Obiskovala je gimnazijo v Brežicah. V tretjem letniku gimnazije je odšla na šolanje v zasebno šolo Millfield v Angliji. V četrtem letniku gimnazije se je vrnila v Brežice, kjer je maturo opravila z vsemi možnimi točkami.

Po opravljeni maturi je študirala pravo na ljubljanski pravni fakulteti, kot absolventka pa opravljala staž na sedežu Organizacije Združenih narodov. Po dokončanem dodiplomskem študiju se je vpisala na magisterij s področja pravne zgodovine.

Več iz teme

Urška Klakočar Zupančičfotografijamladost
