Urška Klakočar Zupančič na odprtju festivala v kočiji (FOTO)

Še nocoj in jutri bo Laško gostilo zabave željne obiskovalce, ki bodo po nekaj letih povsem zapolnili ulice mesta ob Savinji, ki je letos v znamenju dveh obletnic. Zaznamovali bodo 200-letnico pivovarske tradicije, hkrati pa mineva 60 let od takrat, ko so domačini prvič razstavili svoje cvetje. Že leto pozneje se mu je pridružilo pivo, in tako je nastala prireditev oziroma festival Pivo in cvetje. »Letos bo mesto spet polno kot nekoč, saj so bile prodane vse vstopnice, ki smo jih ponujali po spletu, še vedno pa so dobrodošli vsi, ki se bodo za obisk Laškega odločili v zadnjem trenutku,« pove direktor STIK Laško Miha Mirt, ki je letos prvič v tej vlogi.

Tomaž Majcen iz Muzeja Laško in direktorica Pivovarne Laško Union Marta Bulhak FOTO: Mojca Marot

Pivovarna Laško Union je v četrtek zvečer priredila posebno slavnostno odprtje, ki je bilo pravi spektakel, poleg njihovih gostov in partnerjev so se je udeležili tudi nekateri vidnejši politiki. Ekskluzivno smo v objektiv ujeli prihod ministra za gospodarstvo, šport in turizem Matjaža Hana z delegacijo, v kateri je bila tudi direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin. Prav poseben prihod pa je bil dogovorjen s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Ujeli smo jo, kako se je od Thermane Laško do mostu čez Savinjo pripeljala s kočijo, ki jo je upravljal kočijaž Mitja Moškotevc, sicer predsednik Zveze Možnar, ki na Pivu in cvetju skrbi za etnografski del. Predsednici državnega zbora je na kočiji družbo delala poslanka Janja Sluga. Med gosti slavnostne akademije je bil tudi minister za finance Klemen Boštjančič tako kot še nekateri drugi poslanci in poslanke. Klakočar Zupančičeva je v družbi konj, ki jih obožuje, vidno uživala, če ne bi imela obutih rdečih čevljev s peto, ki so skorajda njen zaščitni znak, bi z veseljem sedla na konja, je dejala.

Minister Matjaž Han in Dubravka Kalin v družb sodelavk FOTO: Mojca Marot

Festival se bo zaključil s tradicionalno ohcetjo po starih šegah.

Sicer pa se je v Laškem praznovanje visokega jubileja začelo s postavitvijo mlaja pred tedni, občina je v sklopu jubileja izdala priložnostno znamko ob počastitvi 200-letnice pivovarske dediščine, jubilej pa so počastili še z izdajo knjige 200 let pivovarstva v Laškem avtorice Aleksandre Belej. Vrhunec jubileja je tradicionalni 60. festival Pivo in cvetje, ki se bo zaključil jutri s tradicionalno ohcetjo po stari šegi, na kateri se bosta dopoldne poročila Anja Ferme in Matej Majoranc, ter popoldansko povorko. V Muzeju Laško pa bo vse do konca septembra na ogled razstava Prva in prvo, posvečena prvi pločevinki, ki je prišla iz laške pivovarne, ter prvi prireditvi Cvetje in pivo, ki je bila zasnova današnjega Piva in cvetja. Ob tej priložnosti je direktorica Pivovarne Laško Union Marta Bulhak kustosu muzeja Tomažu Majcnu podarila poseben vrček, ki ga je oblikoval umetnik Oskar Kogoj.