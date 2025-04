Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan prvič uradno kot par: poglejte, kje ju je ujela kamera (VIDEO)

Pred dnevi smo ekskluzivno poročali, da sta predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan tudi uradno potrdila govorice o tem, da sta par.

Kljub temu da ljubezni pred očmi javnosti ne skrivata več, pa se doslej na nobenem uradnem dogodku še nista pojavila skupaj. Vse do nedeljskega praznika, dneva upora proti okupatorju. Udeležila sta se tradicionalne proslave na Malkovcu pri Sevnici, kjer pa so ju ujele kamere.

Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan. FOTO: Zaslonski posnetek/Youtube

Zuljan in Klakočar Zupančičeva sta sedela v prvi vrsti, bila sta vidno dobro razpoložena, nasmejana in navdušena nad programom, ki so ga pripravili organizatorji.

Celoten posnetek si lahko ogledate spodaj (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):