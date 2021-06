Urška Čepin: Brigajte se zase, pač rada dobro jem

Koronavirusna epidemija je marsikomu pokvarila načrte, ko gre za potovanja, druženja ... In celo vadbo, saj so bila vrata rekreacijskih centrov zaprta. Nismo pa bili omejeni pri kuhi, zato smo lahko dobro jedli. Želodčke smo pridno polnili z naročeno hrano za prevzem, pogosto pa smo kuhalnice vihteli sami. Ob dobri jedači in pijači in manj rekreacije pa se hitro lahko nabere kakšen kilogram več.Nekdanja pevkaje objavila fotografijo, na kateri mi sicer nismo opazili viška kilogramov, in jo pospremila z besedilom: »Vsi, ki me letos poleti vidite v kopalkah, brigajte se zase. Pač rada dobro jem.«Številni so komentirali, da nima prav nič kilogramov preveč in da se naj ne sekira, nekateri pa so ji izrekli dobrodošlico v klubu koronskih zbiralcev kilogramov. Seveda v šali.