Urška Bačovnik Janša med člani SDS izstopala s tem dodatkom (FOTO)

V Cankarjevem domu je sinoči potekala slavnostna akademija ob 33. obletnici ustanovitve SDS in 90-letnici rojstva Jožeta Pučnika. Predsednika SDS in premierja Janeza Janšo je spremljala soproga Urška Bačovnik Janša, ki je za dogodek oblekla zdravniško bel hlačni kostum. Medtem ko je nesramežljivo kazala nekaj gole kože na ramenih, pa so nekateri opazili, da je na njej izstopala predvsem modna zaščitna obrazna maska.

FOTO: Blaž Samec, Delo