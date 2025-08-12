V JULIJSKIH ALPAH

Urška Bačovnik Janša uživa v objemu gora in svojega moža (FOTO)

Zakonca sta zagrizena hribolazca.
Fotografija: V objemu gora sta si obljubila tudi večno zvestobo. FOTO: Igor Mali
V objemu gora sta si obljubila tudi večno zvestobo. FOTO: Igor Mali

S. N.
12.08.2025 ob 10:29
12.08.2025 ob 10:33
S. N.
12.08.2025 ob 10:29
12.08.2025 ob 10:33

Da je predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša velik ljubitelj gora, ni nobena skrivnost. Redno namreč objavlja posnetke s svojih pohodov in ekspedicij, s katerih je razvidno, da je Janša, ki bo čez en mesec dopolnil 67 let, v zavidanja vredni kondiciji.

Tako goreč planinec seveda ne bi mogel živeti z nekom, ki njegove ljubezni do gora ne deli, zato ne preseneča, da je nad njimi navdušena tudi njegova žena Urška Bačovnik Janša. Kot zdravnica se še kako zaveda pomena gibanja, če smo telesno aktivni v naravi, v okolju, ki nam ob tem poboža tudi dušo, pa je to blagodejno tudi za psihično zdravje.

Urška se je po dolgem času oglasila na družbenem omrežju, kjer je s svetom delila čudovito fotografijo, posneto v Julijskih Alpah, ob njej pa zapisala, da se na lepoto naših hribov preprosto ne da navaditi.

Da jo je lepota, ki jo je obdajala, povsem osrečila, je razvidno tudi s posnetka, saj zakonca Janša, ki sta v začetku julija praznovala že 16. obletnico poroke, enostavno žarita od sreče.

