Urška Bačovnik Janša sporočila lepo vest

»Odslej brezplačno sobivanje starša v bolnišnici z otrokom do 14. leta. Kljub težkemu letu velik korak za najmlajše bolnike in njihove starše!« To dobro novico je z javnostjo delila žena predsednika vlade Janeza Janše Urška Bačovnik Janša prek twitterja. Šesti paket protikoronskih ukrepov namreč prinaša popravek trenutno veljavnih pravil, po katerih so morali starši, ki so želeli biti v zdravstvenem zavodu z otrokom, starim šest let ali več, ta znesek pokriti sami.



Za mnoge je ta izdatek precejšen, zato so iskali rešitve, kako biti ob otroku, ki potrebuje zdravljenje, in čim lažje premostiti še to finančno breme. Za otroke, ki se zdravijo na hemato-onkološkem oddelku, je pomoč ponujalo društvo Junaki 3. nadstropja. Javno so objavili razpis in staršem, ki so za sredstva zaprosili (ob določenih pogojih), (so)financirali bivanje.