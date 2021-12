Urška Bačovnik Janša: Ko doma gledamo televizijo, vidimo tudi grde izjave o očetu

Premier Janez Janša in njegova žena Urška sta v pogovoru v oddaji Jutro na Planetu med drugim razkrila podrobnosti o njunih začetkih in zgodbo o izgubljenem zaročnem prstanu. Spregovorila pa sta tudi o družinskem življenju, vzgoji in tem, kdo je kot starš bolj strog.

Oba otroka, tako Črtomir kot Jakob, hodita v glasbeno šolo. »Z leti postane to trdo delo, a je treba vztrajati, tako da je potrebno kar nekaj spodbude. Menim, če se nekaj začne, je to treba tudi končati,« je dejala Urška. Premier pa je razkril, da je Črtomir precej zvit otrok. »Ko se začenjajo kakšna pogajanja, sede za tipke, kaj lepega zaigra in pripravi podlago za ta pogajanja,« je dejal v smehu. Zakonca Janša priznavata, da tudi njuna otroka veliko časa preživita za zasloni. »Včasih se nam milo stori ob tem, ampak tako pač je,« je dejal Janša.

Janša se tudi doma ne loči od telefona in tablice

Urška je razkrila, da ima njen mož telefon in tablico ves čas pri sebi. »To smo sprejeli kot neki način življenja, drugače ne gre. Ostali se poskušamo temu izogibati,« pravi in dodaja, da sama velikokrat pozabi, kam je odložila telefon, ali pa ima prazno baterijo.

Otroka sta si po Urškinih besedah zelo različna. »Pravijo, da ima eden moj karakter, drugi očetovega.« Kot je razkrila, premier z otrokoma ni strog. On pa se je pošalil, da ga morda ravno zato ubogata. Urška dodaja, da je sama bolj stroga. »Mame moramo skrbeti za to, da je red, kolikor ga pač je. Mi ga niti nimamo, ker so službe take, da so urniki različni.«

Ko gledajo televizijo, vidijo tudi grde izjave o očetu

Na vprašanje, kaj želita privzgojiti otrokoma, zakonca odgovarjata podobno. Janez pravi, da sta pomembna čut za pravičnost in občutek za to, da se človek nauči, kaj je prav in kaj narobe. Urška poudarja, da ju želi naučiti tudi spoštovanja do nekih institucij in funkcij. »Ko gledamo televizijo, velikokrat vidimo očeta, vidimo tudi kakšne grde izjave o njem. Jaz se trudim, da bi imela spoštljiv odnos do vseh, tudi drugače mislečih,« je dejala.

Janša je priznal, da od začetka epidemije službo oziroma delo večkrat prinašata tudi domov. Urško, ki je zdravnica, je v teh časih, sploh na začetku, večkrat vprašal za nasvet in ga tudi upošteval. »Iskreno, v tem mandatu, ko se spopadamo s covidom, je bilo njeno mnenje dragoceno. Takrat, na začetku, so bile informacije, ki jih je ona prinašala s prve bojne linije, zelo dragocene,« je priznal.