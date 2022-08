Uršika zala je vplivnica postala (FOTO)

Uršika zala je vplivnica postala. Za seboj ima že vso Ljubljano, a ona želi si vso svetovno karavano. »Kdo komu je sledil? Kdo koga v lajf spustil?« je osrednje vodilo napete zgodbe sodobnega pop rock muzikala Povodni mož, za katerega je glasbo ustvarila ena najbolj produktivnih glasbenic na Slovenskem Neža Buh - Neisha.

Muzikal Povodni mož je izvirni slovenski pop rock muzikal, ki postavi Urško v čas družabnih medijev.

Zgodba spremlja Urško, mlado in priljubljeno dekle, radovedno vplivnico v nastajanju, ki pa ni zadovoljna s svojim trenutnim življenjem. Kmalu se zaplete s karizmatičnim gurujem, a kaj hitro ugotovi, da tudi v njegovem svetu ni vse tako sanjsko, kot se zdi.

Plesno-glasbeni spektakel, navdihnjen s tradicijo, a trdno zasidran v 21. stoletju in aktualen kot še nikoli, je napolnil Križanke in zagotovo v nemalo katerem obiskovalcu vzbudil težnjo k razmisleku o uporabi in vplivu družabnih omrežij.

Martin Strel v objemu svoje srčne izbranke Maye Peron kar žari. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Kranjski župan Matjaž Rakovec si z ženo Uršo Manček kljub pestremu dogajanju v Kranju vzame čas za obisk prireditev v Ljubljani.

Jure Kopušar in Sara Briški Cirman - Raiven sta svoji glavni vlogi vzela resno in tako na odru kot za njim delovala kot uigrana ekipa.