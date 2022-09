Urši sprva sprva ni bilo do intimnih odnosov, nato se je vdlala

Potem ko smo lani v kontroverznem šovu Zadruga lahko spremljali Denise Dame, ki je bila zaradi takšnega in drugačnega dogajanja lep čas v središču srbske javnosti, si je tokrat intimni odnos s sostanovalcem v omenjenem šovu privoščila še ena Slovenka.

27-letnica se je pred petimi leti podala v šov Ljubezen po domače, da bi našla moškega svojih sanj, a ji to ni uspelo. FOTO: POP TV

Gre za Uršo Škofic iz Ljubljane, ki se je gledalci in gledalke spomnijo iz prve sezone Ljubezni po domače, v kateri se je potegovala za srce Mateja Ruparja, ki pa se je javnosti prvič predstavil pred leti, ko se je v Kmetiji potegoval za glavno nagrado. Med njima se je sicer zaiskrilo, skupaj sta celo odšla na romantično potovanje, a se je pozneje Rupar odločil, da Urša ni prava zanj. Ta se je podala v manekenske vode, o njej pa se nekaj let ni več pisalo. Vse do zdaj, ko je poskrbela za nekaj vroče akcije v šovu, o kateri so se srbski mediji že na veliko razpisali. Ti razkrivajo, da se Urša in vplivnež iz BiH Bilal Brajlović, znan tudi kot Lil Broks, po strastnih poljubih nista umirila, nato je on slekel spodnje perilo in želel nadaljevati vročo akcijo z atraktivno Slovenko, ki se je najprej upirala.

Čeprav ji sprva ni bilo do intimnih odnosov, se je nato le vdala in svojega sotekmovalca oralno zadovoljila, nato pa mu je dala 'petko', so še pisali srbski mediji. Urša je v predstavitvenem videospotu sicer povedala, da seks v šovu zagotovo ne pride v poštev, menda zaradi staršev, a je dodala, da pač nikoli ne reci nikoli. Hitro je pozabila na svoje obljube, gledalci in gledalke pa si že manejo roke in pričakujejo še kakšno vročo akcijo med rjuhami.