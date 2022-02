Urša Bogataj razkrila, kako se je zapletla z bratom Nike Križnar

Slovenski olimpijski junakinji Urša Bogataj in Nika Križnar imata po velikem slavju v Pekingu številne medijske obveznosti in sprejeme, na katerih navdušujeta ne le z leskom kolajn, temveč tudi s svojo sproščenostjo, z zabavnimi izjavami vse spravljata v smeh.

Ob obisku studia Vala 202 je denimo Bogatajeva spregovorila o tem, da ne bo več dolgo skakala, Križnarjeva pa je ob tem v šali pripomnila, da bo očitno »postala tetka«. Urša je namreč v zvezi z Nikinim bratom Sandijem.

O začetku njune zveze so jo sicer povprašali na Radiu 1 in razkrila je zanimivo zgodbo, v kateri je kajpak nastopala tudi Nika. Slednji se je namreč pred leti zgodil lapsus, ko je v eter dejala, da »ostale skakalke niso skočile, ker so imele rdečo«. Pri tem pa ni pojasnila, da je imela v mislih rdečo luč zaradi premočnega vetra.

To njeno izjavo so v šali večkrat predvajali na omenjenem radiu, hkrati pa je bil to povod za prvo sporočilo, ki ga je Urša poslala Sandiju. »Si slišal, kaj tvoja sestra govori po radiu,« mu je napisala, začela sta si dopisovati in tako se je začela njuna ljubezenska zgodba.