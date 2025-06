Uroš Umek v ŠOKkastu: »Imam več kot 10 polbratov in polsester«

Uroš Umek je ikona slovenske tehno glasbe. Njegovi začetki segajo v začetek 90. let prejšnjega stoletja, ko je hodil po klubih in vrtel glasbo s kaset in vinilnih plošč. Več kot 32 let kariere je za njim in jeseni pripravlja prav poseben dogodek, saj bo v ljubljanskih križankah skupaj s simfoniki pripravil pravi glasbeni spektakel, kjer ne bo manjkalo kvalitetne glasbe in elektronskega šova. V studio je prinesel prav posebno violino, ki simbolično napoveduje jesensko poslastico. Program bo pripravljen posebno za ta večer: »Pridite, ker ne bo ponovitve,« je razkril.

Jeseni obljublja glasbeni spektakel. FOTO: Marko Feist

Odraščal z mamo in babico

Otroštvo v Šiški je bilo obarvano s košarko in glasbo. »Oče je odšel, ko sem imel eno leto,« nam je razkril. Otroštvo je preživel ob mami in babici, ki sta si razdelili starševske vloge. »Oče je že pokojen, imam pa ogromno polbratov in polsester, vseh niti ne poznam,« nam je zaupal. Nekoč ga je oče obiskal na enem izmed nastopov in mu predstavil polbrata. Takrat je izvedel, da ima res veliko število sorodnikov, točnega števila pravzaprav ne ve. Spregovoril je tudi o psihičnem zdravju, saj je nekoč izjavil, da je po njegovem mnenju kar 8 od 10 DJ-jev depresivnih. Sam je svoje psihološko zdravje zaupal strokovnjakom in to svetuje vsakomur. »Ni me sram priznati, da sem hodil na terapije,« nam je razkril.

Kronično neprespan

Stalnica njegove kariere je nespečnost, ki je že terjala svoj davek: »Vsaj dvakrat na leto me udari po zdravju, to pomeni, da zbolim,« nam je zaupal. Ker je velik ljubitelj lige NBA, je kar nekaj noči ušlo prav na račun ogleda tekem, še posebej ko sta igrala naša asa Luka Dončić in Goran Dragić. Spregovoril je tudi o zabavah brez alkohola, ki so vse bolj priljubljene med njegovimi oboževalci. »Se ne drogiram in ne pijem,« nam je zaupal. »Odvisen sem od nastopanja, na odru energija kar puhti od mene,« je razkril. Kot protiutež divjega nočnega življenja pa je ležanje na kavču v dvoje, z njegovo ženo Senko, s katero debatirata najrazličnejše stvari. Spregovoril je tudi o mladih upih, ki prihajajo na sceno, o mentorstvu in umetni inteligenci, ki ga navdušuje. Seveda nismo mogli mimo zbirke športnih copat, ki so že leta njegov zaščitni znak. Koliko jih ima? Preverite v novem ŠOKkastu.

