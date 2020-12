Uroš in Tjaša: Tako žalostno, kot je letos, ni bilo še nikoli

Letošnji praznični december je pač nekaj posebenga. Nekaj vzdušja sicer praznične luči že naredijo, a brez stojnic, dogajanja in ljudji, to pač ni to. O tem sta se na lastne oči prepričala tudi glasbenikain. Kot sta zapisala (nelektorirano) na instagramu, sta po snemanju skočila v središče Ljubljane, da bi posnela tradicionalno praznično fotografijo, a ju je videno povsem razočaralo.»Ker sva imela ravno snemanje silvestrske oddaje za @golica_tv v Ljubljani, sva šla pa še lučke pogledat in naredit že tradicionalno fotko. Ampak tolk, kot je pa žalostno letos, pa ni blo še nikoli. Čist brez tapravga vzdušja. Korona, bejž že.«