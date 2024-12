Uroš in Tjaša Steklasa z velikim razkritjem na odru (FOTO)

Babyshower turnejo sta priljubljena glasbena zakonca Steklasa začela v Gorenji vasi. Prvo presenečenje je bilo že na začetku koncerta, ko je njuna spremljevalna skupina inštrumente zamenjala za otroške.

»Dobrodošli na mojem oziroma najinem prvem babyshowerju! Želela sva, da bodo najini koncerti pred porodniškim dopustom nekaj posebnega. Za vas smo pripravili kar več presenečenj in res upava, da boste uživali, tako kot sva med pripravami uživala midva,« je bodoča mamica pozdravila občinstvo.

Tudi tokrat se jima bo pridružila deklica.

Sledilo je nekaj njunih najlepših pesmi, na odru se jima je pridružil tudi mladinski pevski zbor, prav tako niso manjkale igre. Enemu izmed obiskovalcev sta Uroš in Tjaša celo podarila nov voziček. Sledilo je finalno presenečenje, ko sta zakonca napovedala, da bosta med skladbo Naj ti bo lepo razkrila, ali se jima bo prihodnje leto pridružila deklica ali deček.

Med drugim refrenom so se v zrak izstrelili rožnati konfeti: »Punčka bo!« Uroš in Tjaša sta septembra na ponovitvi Steklasike v razprodanem Poletnem gledališču Studenec oboževalcem zaupala, da na odru ne stojita sama in da se bo družina Steklasa povečala še za enega družinskega člana. »Po porodu se bova za nekaj časa poslovila od koncertnih odrov, zato konec leta začenjava prav posebno turnejo. Koncerte bova začela izvajati decembra in končala na valentinovo. To bo še zadnja priložnost, da naju slišite v živo, saj se bomo potem za nekaj časa umaknili in se posvetili drug drugemu. Želiva, da se na prihod novega člana pripravimo v miru in ne v kaosu,« sta še povedala.