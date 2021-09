Uresničile so se mu bobnarske sanje

Brez vaje so sinhrono udarjali po opnah svojih bobnov. FOTO: A. A.

Petsekundni bobnarski uvod je bil zame usoden in prijel sem za bobnarske palice.

Tla na mariborskem Glavnem trgu so se tresla, kot bi na štajersko prestolnico padale bombe.

Bilo je točno opoldne, ko so se tla na mariborskem Glavnem trgu tresla, kot bi na štajersko prestolnico padale bombe. Pa niso padale bombe, ampak je padel rekord, saj je skupaj na svoj inštrument udarjalo kar 105 bobnarjev naenkrat. Nekoč osrednji mariborski trg je padel v ekstazo, za spektakel pa je poskrbel bobnar skupine Elvis Jackson. Ta je svojo trideseto obletnico delovanja na glasbenem področju zaznamoval s koncertom, na katerem so odmevali hiti legendarnih skupin Queen, Guns n’ Roses in. Marsikomu pa so se vsaj pri igranju kultne pesmi Paradise City naježile dlake.»Minilo je 30 let, odkar sem vstopil v svet glasbe in začel kariero v našem prostoru,« je dejal Marko Soršak, zatem pa razkril, kaj je bil zanj odločilen trenutek, da je poprijel za bobnarske palice: »Leta 1991 sem s sošolci odšel v kino na ogled filma Terminator 2, v katerem je uvodna pesem You Could Be Mine skupine Guns n' Roses. Petsekundni bobnarski uvod je bil zame usoden in prijel sem za bobnarske palice. Od takrat me je posrkal svet glasbe in bobnam še danes.« In po sobotnem vložku, ki je na ulice privabil ogromno Mariborčanov, bo število bobnarjev v Sloveniji zagotovo še naraslo.Bobnarske palice je na Glavnem trgu vihtelo več kot 100 bobnarjev različnih generacij, od tistih v glasbeni jeseni do drugih, ki so šele pred kratkim stopili v svet glasbe. »Kaj takšnega se mi v moji sicer dolgoletni karieri dogaja prvič. Igral sem z dvema bobnarjema, a nikoli še s stotimi,« je priznal, zatem pa hitro sedel nazaj za svoj inštrument. Brez vaje, brez predhodnega skupnega treninga so vsi, mladi in stari, sinhrono udarjali po opnah svojih bobnov.»Močno se zahvaljujem ekipi Narodnega doma Maribor in ekipi Festivala Lent. Sam tega ne bi bil zmožen uresničiti. Dolgo smo bili v negotovosti, ali bomo projekt sploh lahko izpeljali. Organizacija je namreč ogromna. V imenu bobnarjev lahko rečem, da ste nam pomagali zaigrati naše sanje. Veliko let smo imeli željo, da bi se nas zbralo veliko in da zabobnamo skupaj kot eno,« je še dejal Soki.Marko Soršak - Soki, ki je sicer znan po svojih dobrodelnih projektih, pa je imel le eno željo: »Ozračje v naši deželi je zelo napeto in veliko je ekonomsko-političnih nesoglasij v družbi. Naj se z našim bobnanjem odprejo nove možnosti za nove pogovore in sodelovanja.« Sam veliko pripomore k temu, njegov zadnji projekt 20za20 je do novih glasbil pomagal že 122 osnovnim šolam po Sloveniji, v katerih nanje igra več kot petdeset tisoč otrok.