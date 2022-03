Ups! Znanemu Slovencu ušel golobček

Kar je pri otrocih sprejemljivo, ni nujno, da je tudi pri odraslih. Svojo zgodbo je javnosti zaupal vedno duhoviti Ranko Babić. Na obisku je bila družina, ko do »babice pride tamala, se obrne, našpiči tisto malo ritko, prdne in se začne smejati.«

Babica je bila presenečena in je deklico označila za lumpo, a so se vsi smejali. »Čez eno urico, meni uide golobček. Od babice sem oddaljen več kot dva metra. In njen komentar: 'Kje ti je kultura, prdiš tu, marš na balkon.' In se začne odpiranje balkona, zgražanje, evakuacija v druge prostore ...«