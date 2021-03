Ups, ste videli, kaj se je zgodilo Tanji Fajon?

Tanja Fajon se je komaj obdržala na nogah. FOTO: Zaslonska Slika

Predsedujoči jo je opazoval. FOTO: Zaslonska Slika

Ob robu razprave v Evropskem parlamentu, ki se je dotikala tudi naše države , je predsednica SD in evropska poslankastopila na govorniški oder in povedala svoj govor. Po zaključku pa odkorakala stran. Pri tem pa se je le stežka obdržala na nogah, saj se je videlo, da so ji ponagajale visoke petke.Ob tem pa pogleda z nje ni umaknil predsedujoči na plenarnem zasedanju. Fotografija pa pove več kot tisoč besed.