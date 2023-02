Ups, slovenski pevec rdeč kot puran in v bolečinah (FOTO)

Simpatični pevec in plesalec Sebastian se je oglasil iz tujine, kjer je bil v bolečinah. In kako naj ne bi bil, saj ga je na popotovanju po Šrilanki ujelo varljivo sonce. Na družbenih omrežjih je objavil fotografijo s spodnjim zapisom: »Tri dni je zdaj na Šrilanki škropilo in deževalo in škropilo in deževalo. No, eeemmm … danes ni.«

Njegovi številni sledilci so takoj postregli z različnimi nasveti, kaj najbolj pomaga v takšni situaciji.

»Na tržnici najdi olje iz vrtnic in se namaži, neha peči in postaneš rjav, preverjeno učinkovito deluje.«

»Na opečeno kožo se nikoli ne nanaša olje,« takoj zatem sledi drug zapis.

»Jogurt gor, da hladi.«

»Hladne obkladke.«

»Kar z navadnim gostim iz lončka jogurtom se namaži, večkrat, da koža dobi nazaj svoje. Jogurt hladi, je naraven in najhitreje povrne kislost koži,« so bile oboževalke in oboževalci polni koristnih nasvetov.

Simpatični Štajerc, ki za mladostnim videzom odlično skriva svoja leta, nikoli ni štel, koliko otrok je naučil plesati. Vsako sezono od 150 do 200, skupaj s kopico delavnic po Sloveniji in Avstriji, na tisoče in tisoče otrok in mladih, na desettisoče v vseh teh letih.

