Upokojenko, ki smo jo videli na Pop TV, je sosed nenadoma napadel z nožem

Oddaja Delovna akcija, v kateri ljudem v stiski prenavljajo domove, se je vrnila na spored. V prvi oddaji pete sezone je voditeljica Ana Praznik spoznala 64-letno upokojenko Roziko Polajžar, ki ji življenje vsekakor ni prizanašalo.

V mladosti se je z vasi preselila v večje mesto ter se poročila, da v zakonu ni bila srečna, saj je bilo doma veliko alkohola in nasilja. Ko je zbrala pogum, se je ločila in preselila v stanovanje, v katerem živi še danes, nato je pred 11 leti doživela tudi kruto nesrečo, ko jo je sosed nenadoma brez razloga napadel z nožem in jo večkrat zabodel. Takrat 53-letnica je padla v komo, in čeprav so jo zdravniki skorajda odpisali, se je zbudila in okrevala. Milan Braunsberger bi sicer moral za zapahi preživeti osem let, a je bil po dobrem letu izpuščen. Pomilostil ga je takratni predsednik države Danilo Türk. Tistega leta je izgubila snaho, njen sin, ki jo je tudi prijavil v oddajo, pa ženo.