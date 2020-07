»Upokojeni« Tini Maze deset tisočakov na mesec

Dobička več kot 2,68 milijona evrov

Vas zanima, kako dobro gre danes Hajdi Korošec Jazbinšek? Več v članku Hajdi je nekoč pela o kužku, danes se k njej stekajo milijoni evrov.

Jeklena volja, trma in pripravljenost zagristi v delo odlikujejo našo nekoč najboljšo smučarko. Trdo delo se ji je še kako obrestovalo, saj je osvojila številna odličja, tudi na olimpijskih igrah (iz Vancouvra se je vrnila z dvema srebrnima, iz Sočija z dvema zlatima). Poleg zmag in drugih odličnih rezultatov, ki so ji prinesli osebno zadovoljstvo in potrditev za preteklo delo, pa se ji to zelo dobro poznalo tudi finančno. Še danes (no, če smo bolj natančni – lani, saj so izkazi na voljo za leto 2019), pa čeprav se je od profesionalnega športa poslovila že leta 2017, služi odlično.Tina Maze je daljnega leta 2006 ustanovila podjetje Tina Maze, d. o. o. Direktorica je mama, medtem ko je Tina edina lastnica. ​Lani je podjetje mamice male, ki se jima je zrodila kmalu po upokojitvi, ustvarilo 120 tisoč evrov prihodkov, kar je v povprečju deset tisočakov na mesec. Seveda ne smemo enačiti prihodkov in dobička. Zadnjega je bilo lani, po odbitju vseh odhodkov, malce več kot deset tisoč. To je dvakrat toliko kot leto prej, ko si je na trgu izborila 150.000 prihodkov.​Izredno zanimiva postavka v izkazu poslovanja Tininega podjetja je bilančni dobiček. Do vključno leta 2019 se ga je akumuliralo že 2,686 milijona evrov. V zadnjih letih, ko se je Tina posvetila materinstvu, ta postavka resda raste bistveno počasneje, a prihodki še vedno krepko presegajo sto tisoč evrov.V najboljšem letu, to je bilo leta 2015, je po zapisanem v bilancah ustvarila kar 744 tisoč evrov dobička (tisto leto je beležila nekaj več kot 476 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje, medtem ko je bilo drugih poslovnih prihodkov, s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki 587 tisoč evrov).Kjer je volja, tam je pot, je vsem dokazala Tina Maze.