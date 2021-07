Umrla je igralka žlahtnih komedijantskih tonov

V častitljivem 100. letu starosti se je poslovila dramska igralka Mira Bedenk, ki je bila najprej članica igralskega ansambla Drame SNG Maribor, nato pa dolgoletna članica Mestnega gledališča ljubljanskega, ki mu je ostala zvesta vse do upokojitve. V Drami SNG Maribor se je zaposlila v sezoni 1950/51, kjer je sodelovala z režiserji Jarom Dolarjem, Franom Žižkom, Miranom Herzogom in drugimi. V letih na mariborskih deskah je odigrala raznolike vloge. Igralskemu ansamblu Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) se je priključila v sezoni 1963/64 in ostala vse do upokojitve leta 1991.



Mira Bedenk, ki se je proslavila kot igralka žlahtnih komedijantskih tonov in dramskih molov, je v karieri oblikovala številne prepričljive vloge, so zapisali v MGL. Med drugim je sodelovala z režiserji Janezom Vrhuncem, Bojanom Stupico, Igorjem Pretnarjem, Jožetom Babičem, Jožetom Galetom in Žarkom Petanom. Nastopila je tudi v eni osrednjih vlog v črno-belem filmu Trst, ki ga je leta 1951 po scenariju Franceta Bevka režiral France Štiglic. Ob njej so nastopili še Angelo Benetelli, Sandro Bianchi, Lojze Potokar in Stane Sever. Dogajanje je postavljeno v Trst, v katerem gestapovci kljub uporabi več sredstev in metod ne zmorejo zmotiti boja za osvoboditev mesta, ki ga po kapitulaciji fašistične Italije vodijo partizanske enote ob pomoči italijanskega prebivalstva.



Ob delu v gledališču je prav tako nastopala na radiu in v več televizijskih igrah. Leta 1977 je igrala tudi v televizijski nadaljevanki Frana Žižka Ipavci, družinski kroniki v petih delih: o Francu, Benjaminu, Gustavu in Josipu Ipavcu.

