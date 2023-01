Umrla je Brigita Pavlič

Ponoči je umrla Brigita Pavlič, kulturna menedžerka in predavateljica, ustanoviteljica in vodja Festivala Maribor in Koncertne poslovalnice, pa tudi predavateljica na višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem, poroča spletni Večer.

Po diplomi iz nemškega jezika s književnostjo in etnologije na filozofski fakulteti v Ljubljani je najprej delala kot svobodna novinarka in moderatorka na Radiu Maribor, pozneje kot profesorica nemščine na srednji trgovski šoli, andragoškem zavodu in tehniški fakulteti.

Brigita Pavlič. FOTO: Nebojša Tejić

Med letoma 1996 in 2009 je vodila Koncertno poslovalnico Narodnega doma Maribor. Leta 2004 je za izjemne dosežke pri organizaciji glasbenega življenja dobila Glazerjevo listino. V utemeljitvi so zapisali, da sta kakovostni dvig glasbene umetnosti in povečanje obiska koncertov v Mariboru nedvomno sad njenega delovanja in njenih organizacijskih sposobnosti.

Med letoma 2009 in 2015 je vodila Festival Maribor in ga ne le z zvezdniškimi tujimi glasbeniki, ampak tudi s tujo publiko in kritiki ter novinarji in najboljšimi domačimi glasbeniki povzdignila na vrhunski nivo.

Od leta 2015 je predavala in mentorirala. Z višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem je sodelovala že prej, od takrat pa je bila redna predavateljica za kulturno dediščino, kulturni in butični turizem ter menedžment prireditev. Decembra je dopolnila 60 let, še navaja spletni Večer.