Umrl znani slovenski didžej, od njega se poslavjljajo DJ Umek, Laibach ...

Glasbeni svet žaluje, saj je preminil eden pomembnejših slovenskih didžejev - Damjan Bizilj, znanim pod imenom DJ Bizzy. Dolga leta je bil član ekipe svetovno znanega DJ Umeka, med drugim pa tudi sodelavec zasedbe Laibach. Ustvarjal je tudi svojo lastno glasbo in med drugim je znan kot avtor glasbe za film Ljubljana.

Od Bizzyja se slovenske glasbene legende poslavljajo na svojih družbenih kanalih.

V preteklosti je igral na številnih velikih zabavah z znanimi DJ-ji, kot so Jeff Mills, Richie Hawtin, Adam Beyer, Marco Carola, Chris Liebing, Dj Rush itn.

Umrl po težki bolezni

»Skozi vsa ta leta sva skupaj videla veliko krajev in slišala veliko zelo dobre glasbe. Počivaj v miru, Bizzy,« je zapisal Umek in na instagramu delil nekaj posnetkov njunih skupnih nastopov. Bizilj je bil med drugim tudi Umekov »tour manager«, vodja glasbenih turnej in nastopov.

FOTO: Zaslonski Psonetek

»Po težki bolezni je umrl naš prijatelj in sodelavec Damjan Bizilj (aka Dj Bizzy), ki je z Laibach sodeloval pri različnih projektih. Soustvaril je Temponauta, Rotor, Ouroborots in bil tudi glavni avtor skladbe Antisemitism (WAT). Zavrtiti se v miru,« pa so zapisali člani skupine Laibach.

FOTO: Zaslonski Psonetek

Skladatelj Tamir Gostiša se je na facebooku od kolega poslovil z besedami: »Več kot pol življenja nazaj, še v srednji šoli, sem za hobi začel eksperimentirati z ustvarjanjem glasbe na računalniku. Kolega Peter Vöröš me je predstavil DJ-ju iz svoje družbe, ki je za razliko od mene v mojem ustvarjanju videl neki potencial in ta me je s svojim neverjetnim entuziazmom do glasbe in s potrpežljivim mentorstvom tako motiviral, da sem vztrajal in nadaljeval z odkrivanjem sveta elektronskega ustvarjanja. S tem je postal eden od zaslužnih, da sem nadaljeval svojo glasbeno-ustvarjalno pot in da vztrajam še danes. Nikoli mu nisem uspel reči hvala za to Počivaj v miru Damjan Bizilj aka DJ Bizzy, hvala ti,«