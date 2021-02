Umrl tržaški pisatelj in režiser

Marko Sosič. FOTO: Jože Suhadolnik

V bolnišnici je umrl 62-letni tržaški pisatelj ter gledališki in filmski režiser, poroča Primorski dnevnik. Sosič je režiral tako v slovenskih kot tudi italijanskih gledališčih in bil med drugim umetniški vodja SNG Nova Gorica ter ravnatelj Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Za svoja dela je prejel več nagrad.Sosič je iz režije diplomiral na zagrebški akademiji. Med letoma 1991 in 1994 je bil umetniški vodja SNG Nova Gorica, kasneje pa deset let umetniški vodja in ravnatelj Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Bil je tudi selektor slovenskega gledališkega festivala Borštnikovo srečanje, je poročal časnik.Znan je tudi po svojih proznih delih. Za svoj roman Balerina, balerina je dobil tržaško nagrado Vstajenje, z romanom pa se je uvrstil tudi v krog finalistov za nagrado Kresnik. V izboru za nagrado Kresnik so bili tudi Kratki roman o snegu in ljubezni, roman Tito, amor mijo, ki je bil nominiran tudi za nagrado Prešernovega sklada, ter roman Ki od daleč prihajaš v mojo bližino. Zbirka kratkih zgod Iz zemlje in sanj je bila nominirana za najboljšo knjigo leta ter uvrščena v ožji izbor za nagrado Fabula 2012. Njegova dela so prevedena v več tujih jezikov.