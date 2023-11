Umrl nekdanji član ansambla Štirje kovači, vpisanega v Guinnessovo knjigo rekordov

Na družbenem omrežju facebook se poslavljajo od dolgoletnega trobentarja ansambla Štirje kovači Viktorja Vrhovnika, imenovanega tudi Fika in Fičo, rojenega leta 1947. Novico je sporočil voditelj Koroškega radia Slovenj Gradec Jani Repnik.

Repnik je zapisal, da je bil Vrhovnik trobentar ansambla Štirje kovači vse od leta 1978 do 2012.

Štirje kovači imajo dolgoletno tradicijo in delujejo od leta 1945. Kot lahko preberemo na wikipediji, veljajo za uradno najstarejši neprekinjeno delujoči narodno-zabavni ansambel na svetu, po 67 letih obstoja pa je zasedba od leta 2021 vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov. Ker so bili prvi člani ansambla zaposleni v kovačiji, v tedanji Tovarni kos, so si nadeli ime Štirje kovači.

Franc Šegovc, vodja ansambla, je napisal približno 800 skladb in več kot 200 besedil, piše na pomurec.com. Njihove največje uspešnice so: Pridi zvečer, Na paure, Kam le čas beži, Mi kovači kujemo, Rženova Tinka, Čakal sem deklico ob potoku in mnoge druge.

Svojcem v uredništvu izrekamo iskreno sožalje.