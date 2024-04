Lokalna televizija zavita v črno: Žalostno, kako mladi odhajajo!

Ptujska televizija PeTV je sporočila žalostno vest, da je umrl njihov sodelavec Beno Gregorec. Na družbenem omrežju Facebook so s sledilci delili novico, da jih je zapustil bivši sodelavec, član prve ekipe, novinar, športnik in prijatelj.

»V spominu Benu Gregorecu Leta 2005 je prve majhne, a resne korake naredila Ptujska televizija PeTV. V prvi ekipi je bil tudi Beno Gregorec, ki se je podobno kot ostali njegovi mladi sodelavci spoznaval z novinarskim delom in je bil nekaj let standarden član televizijske ekipe. Delal je kot novinar, poročevalec in napovedovalec. V teh letih dela na televiziji je Beno Gregorec prispeval svoj delež k razvoju in napredku Ptujske televizije PeTV. Dopoldan nas je žal vse presenetila žalostna novica o smrti našega bivšega sodelavca. Beno, hvala za vse in počivaj v miru! Ekipa Ptujske televizije PeTV«

Pod objavo so se usule sožalne besede, ki se jim pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic. »Žalostno kako mladi odhajajo!«, »Sožalje svojcem. Bil je tudi športnik, bil je z nami na pripravah na Kukljici l.1990.«, »To je bila prva ekipa PeTv. Z njimi sem imela en mesec zelo intenzivne treninge govora in nastopanja pred kamero. Večina zelo dobrih in obetavnih žal ni ostala na Petv. Beno je še posebej izstopal.«, »Šef iz študentskih let. Naj počiva v miru. Sožalje svojcem.«, »Beno, počivaj v miru, tam za mavrico«, »Iskreno sožalje družini.«