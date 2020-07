»Mnogo prezgodaj se je poslovil naš dragi prijatelj DJ,« so zapisali na facebook strani portoroškega nočnega kluba Alaya. Bil je eden od pinorijev slovenske klubske scene in znan po svoji strasti so house glasbe. Nastopal je pod imenom DJ Exo Beltram. V svoji 20-letni karieri je nastopal predvsem v domačih klubih, med drugim tudi v legendarni izolski Ambasadi Gavioli.»Hvala ti za vse nepozabne večere, ki si jih ustvarjal skupaj z nami, hvala ti, da smo lahko bili del tvoje umetniške zgodbe, skozi katero si navduševal našo publiko in poskrbel za vrhunsko doživetje v ritmih house glasbe, kateri si kraljeval! Dragi prijatelj, počivaj v miru.. Nekoč se spet srečamo, v naših srcih boš ostal za zmeraj! Tvoji družini in prijateljem izrekamo iskrene sožalje,« so se od prijatelja poslovili iz portoroškega nočnega kluba.