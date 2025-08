Umrl slovenski kantavtor Zlatko, ime si je spremenil zaradi obremenjujoče preteklosti

Iz Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec so sporočili žalostno vest, da se je v 67. letu starosti poslovil Zlatko Verzelak – Franc Vezela, glasbeni mentor, skladatelj, kantavtor, pisatelj in pesnik. Vse svoje življenje je posvetil kulturi, glasbi in besedi, izjemni talent za jezike in glasbo je kazal že od mladih nog.

Novico so v Knjižnici Ksaverja Meška pospremili z njegovimi verzi: »Celo življenje - moje mislim - poteka že od malih nog v pričakovanju nekaj lepega, nesebičnega, nekaj ... svobodnega, v pričakovanju turkiznega ali bordoja, če pa je že in ne ustreza normativom sreče in blaginje, naj se uniči takoj tako ali drugače, čim prej in ... in gremo naprej ... brez mej!«

Zlatko je živel v Slovenski Bistrici in pozneje v Slovenj Gradcu, kjer je deloval predvsem po letu 2005 pod umetniškim imenom Franc Vezela, zato da bi se osvobodil obremenjujoče preteklosti in numerologije, ki jo je pripisoval imenom. Ravno včeraj moral praznovati 67. rojstni dan, tako pa ga bodo jutri položili k večnemu počitku.

Kot so sporočili iz omenjene knjižnice, bo pogreb ob 15. uri na pokopališču v Slovenski Bistrici.