Umrl je priljubljeni vremenar in novinar Robert Erjavec

Umrl je priljubljeni napovedovalec vremena, ki ga je na POP TV napovedoval 25 let, 53-letni Robert Erjavec. Neuradno naj bi bil tudi zanj usoden infarkt.

»V 53-letu je nepričakovano umrl naš vremenar Robi Erjavec. Slabega vremena ni, je bil veder tudi v najhujšem snegu. Bil je razgledan, duhovit, ljubitelj vremena in narave. Spominjali se ga bomo kot vedno prijaznega in nasmejanega sodelavca, številni gledalci pa kot človeka, ki je tudi zasebno odgovarjal na vprašanja glede napovedi in nasvetov glede vremena,« so v slovo zapisali na POP TV in dodali: »Poleg tega, da je več kot četrtletje vodil vreme v oddaji 24UR, se ga spomnimo tudi v vlogi voditelja oddaj '1, 2, 3, kdo dobi' in Sanjska ženska. Robi, pogrešali te bomo. Hvala ti za vse. Izjemen, srčen, duhovit. Veliko srce.«

Številni si ga bodo zapomnili po njegovi dobrodelnosti, ljubezni do narave ...

Rodil se je v Novem mestu, študiral je ortotiko in protetiko, v mladosti pa se je aktivno ukvarjal z rokometom. Bil je uspešen, a se je moral po strgani mišici in ahilovi tetivi na levi nogi ter natrgani ahilovi tetivi na desni, končal športno pot. Številni si ga bodo zapomnili po njegovi dobrodelnosti.

Erjavec je svojo kariero začel na radiu Sraka, svojo pot nadaljeval na radiu v Trebnjem, pisal je članke za Delo in Ekipo, bil je novinar in moderator na radiu Krka, ustanovil je novičarsko spletno stran Dolenjska news, ki jo je urejal in bil njen edini novinar. Številni si ga bodo zapomnili po njegovi dobrodelnosti, ljubezni do narave, ljubezni do risanja in petja

