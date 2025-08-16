Umrl je lutkar Tine Varl, postavil je temelje Lutkovnemu gledališču Maribor

Pred dnevi se je v starosti 85 let poslovil lutkar Tine Varl. Postavil je temelje Lutkovnemu gledališču Maribor (LGM), ki ga je v 90. letih prejšnjega stoletja tudi vodil. Znotraj gledališča je bil tudi soustanovitelj festivala Poletni lutkovni pristan, ki se v 36. izdaji v Mariboru začenja danes.

Novico o smrti so sporočili iz LGM, ki je na svoji strani na omrežju Facebook zapisalo, da mu dolgujejo veliko zahvalo, saj je v začetku 70. let let pripravil strokovne podlage za profesionalizacijo lutkovnega gledališča in tako so lani lahko praznovali 50. obletnico ustanovitve.

»Naše gledališče je uspešno vodil med leti 1991 in 1998, ustanovil mednarodni lutkovni festival - Poletni lutkovni pristan, ki se bo letos odvil že šestintridesetič, povabil k sodelovanju številne domače in tuje lutkovne umetnike ter popeljal gledališče na številne mednarodne poti,« so zapisali.

Bil je prejemnik več stanovskih priznanj

Kot so dodali, se je lutkovni umetnosti zapisal že v mladosti in ji ostal zvest vse do konca svoje aktivne profesionalne poti. Vsa leta je navduševal mlade za lutkarijo, mnoge popeljal na profesionalno ali ljubiteljsko pot ter utrdil mesto Maribor kot lutkovno mesto. Režiral je doma in na tujem, deloval kot pedagog in skupaj z Bredo Varl udomačil lutkovno umetnost na avstrijskem Koroškem.

Bil je prejemnik več stanovskih priznanj, med drugim Klemenčičeve nagrade za življenjsko delo na področju lutkarstva, Glazerjeve nagrade za življenjsko delo, Tišlerjeve nagrade za življenjsko delo med koroškimi Slovenci in zlatega znaka Republike Avstrije za kulturno delovanje.

Kot dolgoletni predsednik odbora za lutkarstvo pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije je veliko pripomogel k razvijanju lutkarstva doma in v zamejstvu. Od 60. let je organiziral letna selektivna srečanja amaterskih in poklicnih lutkarjev. Režiral je v lutkovnih gledališčih v Sloveniji in Avstriji, za TVS in slovenski program avstrijske TV. Posebej pomembno je njegovo mentorsko delo na seminarjih in delavnicah, zlasti z zamejskimi rojaki na Koroškem in Tržaškem.

»Opus Tineta Varla priča o izjemnem umetniškem ustvarjalnem erosu, o vizionarskem delovanju, o dragocenem umetniškem vodenju, pedagoškem delu v umetnosti in za umetnost in tako ostaja neizbrisno zapisan v zgodovino lutkovne umetnosti,« je ob smrti zapisala Katarina Klančnik Kocutar.