Umetnost na Gosposki (FOTO)

Galerija E2RD, ki je hkrati butična trgovinica z unikatnim nakitom in jo vodi ter v njej ustvarja Bojana Kovačič Zemljič, je minuli konec tedna na ogled postavila slikarsko delo akademskih slikarjev Mitje Ficka in Marka Jakšeta Ribičija.

Avtor Ribičije in akademski slikar Mitja Ficko je v večeru užival s svojo mlado družinico.

Zemljičeva jo je umestila na eno izmed svojih sten, poleg nje pa še omaro Alice in Wonderrobe avtoric Karmen Mir in Marte Muršec. Celotno dogajanje so sklenili s ponudbo dobrot izpod rok kuharskega mojstra Boruta Jovana, ki se podpisuje pod kreacije Heart Made, ter primorsko-svečinskih vinarjev iz vinske kleti Ducal.

Kuharski mojster Borut Jovan in Tim Lo Duca, nekdanji nogometaš PLTS in lastnik vinske kleti Ducal, sta prisotne navdušila s svojimi izdelki.

Lastnica Galerije E2RD Bojana Kovačič Zemljič je na Dalijevih ustnicah (kavču) gostila Katjo Janko Puh in umetnici Karmen Mir ter Marto Muršec.