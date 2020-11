Umetna kri mu je nagnala strah v kosti

Glasbenik in nekdanji slovenski mister Matjaž Kumelj slovi kot prijazen fant in takšna je tudi njegova estradna podoba. Vsake toliko pa si zaželi drugačno podobo in noč čarovnic je bila kot nalašč za to. »Tudi letos smo se zbrale glave, polne idej za noč čarovnic, ekipa, ki tudi sicer sodeluje. Odlična fotograf David Keinnem in vizažistka Maja Ašič sta predlagala, da bi se prelevil v lik iz filma Noč čarovnic. Ker gre za kultni film iz žanra grozljivk, ki ga poznam do potankosti, sem bil seveda takoj za. Še toliko bolj pa, ker z Davidom in Majo res dobro sodelujemo. Tako je stvar precej enostavna in zabavna, izdelek pa zelo zanimiv. Maja zna denimo zelo dobro narediti razne ureznine, rane, raztrganine, in ko se pogledam v ogledalo, je kar težko razumeti, kako resnično je videti,« pravi.



Pri tokratni preobrazbi je šel še malce dlje oziroma je svoj lik nadgradil. »Rekli smo si, zakaj ne bi ustvarili morilca, ki jih tudi sam dobi po nosu. Zakaj bi jo vedno skupili le drugi? Zato imam na čelu in ličnici masko, da je videti prerezano. Vedno je zanimivo ustvariti namišljeno zgodbo, ki jo preneseš na fotografijo, obenem pa vtihotapiš še kakšno svojo dodatno malenkost in je stvar na koncu tudi originalna, ne le fenomenalna,« pravi. Vsi, ki so ga videli, so se ob pogledu nanj menda zgrozili. »V nezavest sicer žal ni padel nihče od strahu, so bili pa ljudje osupli. Očitno nam je zelo dobro šlo od rok in se je maska imenitno posrečila,« je ponosen glasbenik, ki pa je prav tako ob svojem odsevu v ogledalu otrpnil. »Na slikanju smo se ukvarjali tudi z umetno krvjo, ki deluje tako zelo resnična, da mi je kar čudno in ne tako zelo prijetno gledati jo na rokah. Priznam, da me je kar malce oblivalo,« še doda.