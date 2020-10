Umazanih misli ne smemo zatirati

Oboževalci jo dobro poznajo. FOTO: Arhiv skupine

Najbolj shagadeličen bend sončno od Alp je v radijski eter spustil težko pričakovano pesem Umazane misli, ki jo njihova koncertna publika prepeva še glasneje kot hit Gola. Potem ko so ob koncu poletja le dobili priložnost izpeljati nekaj koronsko omejenih koncertov, med drugim so navdušili na Urbanem dejanju v Tobačni, na Festivalu Lent in na Collegiumovem Summer Closingu na Čatežu, in tako vsaj malo izživeli potrebo po nastopanju pred publiko v živo,inpredstavljajo novo pesem, ki bo dobila tudi videopodobo. Oboževalci Umazane misli sicer že poznajo, saj so že nekaj časa eden od vrhuncev vsakega njihovega nastopa, vključili pa so jo tudi v koncert na strehi Vala 202, ki ga je že predvajala TV Slovenija.A pozor, vse, kar so oboževalci slišali do zdaj, je bila le predigra, končna verzija je plod večmesečnega piljenja pod taktirko producenta, s katerim Joker Out že nekaj časa ustvarjajo svoj prvi album. »Pesem izpoveduje potrebo po tem, da se umazanih misli, ki se nam vsem porajajo, ne sme zatirati in zamolčati, saj se lahko zelo hitro zgodi, da zaradi tega izgubiš čarobno moč noči ... No ja, ali pa dneva. Odvisno, kakšen pacek si,« pravi frontman Bojan, ki podpisuje glasbo in tekst, pri aranžmaju pa je bendu in producentu priskočil na pomoč še. Ob izpiljenem besedilu in aranžmaju je odmerek svežine pesmi vlila prav posebna gostja. Glas, ki vas poboža v zaključku, pripada, Bojanovi sošolki s faksa. Po igranju z različnimi idejami za ta del pesmi je nekomu, menda Žaretu, padlo na pamet, da iščejo punco, ki ne bi nikoli pela v javnosti, je pa kot oseba polna igrivosti in ljubezni, ob čemer se je Bojan spomnil na Izo, ki je za mikrofonom stala prvič in pesmi dala natanko tisto, kar ji je manjkalo.