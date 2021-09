Ulala, vroči dotiki v Kmetiji: se je oddana tekmovalka preveč sprostila? (VIDEO)

Tekmovalca letošnje Kmetijeinsta si naklonjena že od prvega dne prihoda na posestvo. Gino je že na samem začetku priznal, da bi se med njima lahko brez težav zgodilo več kot prijateljstvo, če bi Tjaša ne bila v razmerju. Ona je ob predstavitvi priznala, da ima nekoga zunaj, ni pa opredelila v kakšnem razmerju je z njim. Privlačnost med Ginom in Tjašo je vse bolj izrazita, v tokratni oddaji pa so zavore precej popustile.Tjaša je preizkusila fitnes na prostem, pri izvajanju vaj pa ji je na poseben način na pomoč priskočil prav Gino. Ta jo je prijel za zadnjico in ji pomagal pri dvigovanju. Za trenutek sta se tudi sumljivo tudi dotaknila s telesi ... Postavna lepotica je dejala, da si rada ogleda Ginove mišice in da komaj čaka, da bosta znova skupaj trening.Gino in Tjaša pa nista edina v šovu, ki so jima podivjali hormoni.je bil sprva zagledan v, ko pa je izvedel, da je ta v šov prišla s partnerjem, se je potegnil nazaj. Zdaj mu je v oko padla gostja, kamere pa so ga ujele, kako je na postelji sanjaril o njenem lepem nasmehu.