Ulala! Omar Naber v vročem objemu slovenske voditeljice (FOTO)

Barbara in Omar. FOTO: Facebook

Priljubljenemu slovenskemu pevcutudi v poletniih dneh očitno ne manjka dobre družbe. Pred dnevi je bil v objektiv ujet z radijsko in televizijsko voditeljico in organizatorko dogodkov. Na fotografiji sta tesno objeta, pevec pa ji je namenil tudi poljubček.Ali je morda na vidiku nov parček na slovenski sceni, smo preverili pri omenjeni voditeljici, ki pa je to zanikala. Kot je pojasnila se z Omarjem poznata in sodelujeta že 15 let. »Zdaj pa sva posnela en malce bolj vroč pogovor za Radio Fantasy za mojo rubriko Brez piiiska, kjer postavljam direktna vprašanja in se sogovorniki pogosto znajdejo v zadregi« je razkrila in dodala, da se s pevcem tudi v zasebnem življenju dobro razumeta. »Omar je zame odličen glasbenik ter srčni in pozorni človek, ki vztraja na svoji poti in se pri tem ne pusti motiti,« nam je še zaupala Barbara.Sicer pa v teh vročih poletnih dneh Barbara, ki je tudi osebna trenerka, na družbenih omrežjih z mokrimi fotografijami buri moško domišljijo.