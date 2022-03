Nov parček na slovenski sceni! Zaljubila sta se v šovu (FOTO)

Ta teden se je začela nova sezona slovenskega Masterchefa. V petek je že izpadla prva tekmovalka, in sicer so slovenske jedi iz borbe za prestižen naslov odnesle Žanet. Kot je razkrila za portal 24ur, pa je v šovu našla svojega srčnega izbranca, saj sta se s Timotejem zaljubila: »«Bila je ljubezen na prvi pogled.« Novopečeni parček očitno sodeluje tudi poslovno.

»Timotej in jaz sva začela skupno pot v življenju, saj bova ob popoldnevih prevzela restavracijo v Zagorju in skupaj kuhala. Sva najboljši tim in sem zelo hvaležna, da sem ga spoznala,« je dejala Žanet. Kot so zapisali na instagramu, je že prvi dan vedela, da se bo z njim poročila.