Ulala, kakšna šopka je prejela Urška Klakočar Zupančič, pošiljatelja pa ... (FOTO)

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v ponedeljek praznovala rojstni dan, ob tem dogodku pa so ji kolegi pripravili lepa presenečenja.

Z Gibanja Svoboda so ji napisali sporočilo, ki ga je predsednica DZ objavila na instagramu. »Današnja slavljenka je Urška Klakočar Zupančič, prva predsednica državnega zbora in podpredsednica Svobode. Nekdanja ljubljanska sodnica je odraščala v Sevnici, po diplomi na pravni fakulteti pa je opravljala prakso pri OZN. Magistrirala je s področja pravne zgodovine, nato pa je bila vodja oddelka za etažno lastnino na ljubljanskem okrajnem sodišču. V državnem zboru ne dopušča nespoštljive komunikacije, je neizprosna borka za človekove pravice in se zavzema za ranljive družbene skupine. Pri svojem delu je večkrat pokazala izjemno skrb za izboljšanje položaja deprivilegiranih otrok in dobrobit živali. Draga Urška, vse najboljše!« so ji napisali kolegi stranke, katere članica je.

Klakočar Zupančičeva je na dan slavja objavila še dve fotografiji s šopkoma rož, ki ju je prejela.

Predsednik Državnega sveta Marko Lotrič ji je podaril rožnatega, za kar se mu je slavljenka zahvalila z besedami »najlepša hvala za lepe želje in pozornost«.

Marko Lotrič je razveselil slavljenko. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Z rožami bogat šopek v beli barvi pa je prišel iz Armenije. Predsednik tamkajšnjega državnega zbora Alen Simonyan je razveselil obdarjenko, za kar se mu je »zelo zahvalila«. Klakočar Zupančičeva se je s Simonyanom srečala pred tremi tedni na dvodnevnem uradnem obisku v Armeniji, njuno srečanje pa je, kot kaže, potekalo v prijetnem vzdušju.