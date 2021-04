Ula Furlan v glasbenih vodah

Če nam glasba pripoveduje, kakšno sranje je, nam ne daje kaj dosti.

B.Oris: Glasbeno zaslišanje je zanimiv in razgiban podcast. FOTO: OSEBNI ARHIV

Vsestransko nadarjena, ki se je v preteklosti med drugim dokazala kot voditeljica in igralka, v zadnjem letu nima težav z novimi idejami, saj jo ves čas kaj navdihuje. Tako se je pred kratkim lotila povsem novega posla, kar pa njenih oboževalcev ni presenetilo. Ula se je namreč povezala z novinarskim kolegom, s katerim sta začela ustvarjati glasbeni podcast in ga poimenovala B.Oris: Glasbeno zaslišanje.Z novim projektom sta zastavila sproščeno druženje in klepet z ljudmi, ki vedo o glasbi več kot mi. Zamislila sta si simpatičen vpogled v glasbeno znanje ter okus ljudi, ki so tako ali drugače vpeti v slovenski glasbeni prostor in širše. Želita si, da bi prek vsebin, ki jih na platformi Glasbenega zaslišanja ustvarjata, poglobili in širše razprostrli svoje glasbene receptorje. Da bi prve asociacije ob domačem glasbenem prizorišču od utečenih imen vodile tudi h glasbenim urednikom, tonskim mojstrom, producentom, moderatorjem, plesalcem, voditeljem in seveda izvajalcem. Z njimi poslušata glasbo, govorita o pomembnostih in neumnostih, predvsem pa rineta skozi glasbeno zgodovino gostov.Želita si obrisati prah iz arhivov, ki so morda pozabljeni, na novo utreti zaraščene poti, na katere smo pozabili, in na plan privleči umetnost, ki jo v teh časih zanemarjamo. Mlada ustvarjalca poudarjata, da je njun namen spomniti na romantiko in sporočila, ki jih glasba prinaša s seboj. Njun prvi gost je bil, glasbeni urednik, novinar, spodbudnik in privrženec domače glasbene produkcije.V polurnem pogovoru jima je zaupal, da bi velikokrat najraje predlagal, da ugasnemo poročila in si vsaj za trenutek privoščimo glasbo. Citiral je Magnifica, ki pravi, da »manj ko seksaš, manj se ti seksa«, in izrazil skrb, da se to kani zgoditi z domačo kulturo in umetnostjo. »Če nam glasba pripoveduje, kakšno sranje je, nam ne daje kaj dosti. Mora prinesti tudi enega drugega duha. Mora nam ponuditi vsaj slutnjo tega, kje je izhod iz tega sranja,« je še povedal Longyka.