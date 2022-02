Ula Furlan se je spomnila pokojnega očeta in objavila fotografijo (FOTO)

Voditeljica in igralka Ula Furlan, ki je pred 17 leti izgubila očeta Silvana Furlana, scenarista, publicista in filmskega kritika, se pogosto spomni nanj in tudi to noč zaradi spominov ni mogla spati. Sredi noči se mu je poklonila s čustvenim zapisom in pesmijo, ki se začne s »Čudna noč je bila. Čudne sanje.« Objavila je tudi njegovo črno-belo fotografijo in njegovo pozo ponovila še sama. Oba z levo roko držita jabolko in se nasmihata. Jabolko pač ne pade daleč od drevesa ...