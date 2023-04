Ula Furlan prosi za pomoč pri plačilu položnice

Ula Furlan, hčerka Miše Molk, je svoje sledilce na instagramu prosila za pomoč pri plačilu položnice oziroma globe, ki jo je dobila zaradi prehitre vožnje na avtocesti. Kot pravi, je položnica prišla na stalni naslov k mami, sama pa jo je založila. Ve, koliko mora plačati in menda ne gre za previsoko kazen, a sledilce sprašuje, kateri TRR je pravi za nakazilo.

Če je pošiljatelj položnice policija, potem je treba globo plačati na ministrstvo za notranje zadeve.

»Številka računa za plačilo glob je 0110 0845 0047 266. Naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. IBAN je BSLJSI2X. Poleg tega morate napisati še sklic, ki ga pozna prekrškovni organ, ki je izdal plačilni nalog. Ponavadi je to številka plačilnega naloga.

Na policiji v takih primerih predlagajo, da se čim prej obrnete na pristojno policijsko postajo in jih povprašate za sklic. Naslove vseh policijskih postaj najdete na spletni strani Seznam policijskih postaj.

V dobi digitalizacije pa lahko Ula pogleda tudi na portal e-uprave, če ima certifikat. »Na portalu eUprava lahko vpogledate v svoje aktivne (oz. nezastarane) prekrške, ki so zavedeni v policijskih evidencah. Vpogled je možen le z uporabo digitalnega potrdila, saj gre za vaše osebne podatke,« je navedeno. Državljan lahko vpogleda v vse podatke, ki so navedeni na zapisniku prekrška: od datuma in lokacije do podatkov v zvezi s s postopkom in plačilom. Ob vpogledu se podatki pridobijo neposredno iz policijskih evidenc.