Ula Furlan in poslastica za modne sladokusce (FOTO)

Lljubitelji modnih smernic, obutve in drugih dodatkov so prišli na svoj račun, saj je ena od najbolj znanih svetovnih blagovnih znamk – kanadska Aldo – prvič odprla vrata v Sloveniji. Vsi navdušenci bodo lahko trgovino obiskali v ljubljanski Supernovi na Rudniku, kjer bodo izbrali najljubše kose obutve in dodatke, skladne s svetovnimi smernicami.

Povezovalka dogodka Ula Furlan je v novi obutvi samozavestno nastopila tudi kot fotomodel.

Na otvoritvenem dogodku se je zbralo več modnih ljubiteljev, vplivnic ter preostalih navdušencev nad blagovno znamko. Ob zvokih didžeja in Ule Furlan, ki je dogodek povezovala, so imeli možnost prvi občudovati nove kose.