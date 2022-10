Ujeli smo jo: znana blondinka s političnega parketa, ki vedno izstopa. Se je še spomnite? (FOTO)

Potem ko so razglasili prve izide (zdaj je jasno) prvega kroga predsedniških volitev, so kandidati skupaj s podporniki počasi kapljali na Gospodarsko razstavišče, kjer so na odru podali uradno izjavo. Bili smo na kraju, med ne tako gosto množico, v kateri so bili predvsem zaposleni v medijih, pa smo na kraju uzrli izstopajočo dolgolaso blondinko, odeto v plašč živo modre barve.

Hitro smo ugotovili, da gre za Melito Župevc, državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, ki je zadolžena za strateško komuniciranje. Nekoč je bila poslanka (Pozitivna Slovenija), znana pa je tudi po partnerju Tonetu Ropu, s katerim imata hčerko Pio.

