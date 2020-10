Ujel jo je v postelji in priznal: Rad imam take horizontalno

Branko jo je očaral z zajtrkom, manj z izjavami. FOTO: Pop TV

jev Zagradcu v posteljo prinesel zajtrk. Ujel jo je v spalni srajci, še vedno ležečo. Ona je bila navdušena nad zajtrkom v postelji: »To se pa ne dogaja vsak dan.« Povedala je, da česa takšnega še ni doživela. On pa je legel poleg nje in ji dejal: »Če bi jaz vedel, da si v taki pozi, bi ti že ob polnoči malo trkal.« Metka pa je bila kar malo užaljena ob tej izjavi in dejala: »Ja, ali ti nisem všeč?«Snubca je Metka vprašala, kakšne ženske ima rad, pa je odvrnil: »Kako bi rekel. ...Take v horizontali. Morajo biti v redu na pogled.« Ko mu je dejala, da so že v teh letih, ko so že pižame bolj zmečkane, pa je odvrnil: »Pa se luč malo ugasne ...«