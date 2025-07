Uganete, kateri slovenski evropski poslanec potrdil, da bo v soboto pel Thompsonove pesmi?

Pristojne službe na Hrvaškem so danes predstavile ukrepe glede sobotnega koncerta Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu. Na koncertu pričakujejo pol milijona obiskovalcev, ki so jih pozvali, naj v mesto pridejo vsaj dan prej. Na koncertu bo za njihovo varnost skrbelo prek 6000 policistov. V pripravljenosti bo več deset ekip nujne medicinske pomoči.

Mesto Zagreb je sicer že minuli teden predstavilo niz prometnih ukrepov, ki predvidevajo zaprtje dveh četrti. Opozorilo je za slovenske državljane na spletni strani vlade in družbenem omrežju Facebook izdalo tudi slovensko veleposlaništvo v Zagrebu. Slovenskim državljanom, ki ta konec tedna načrtujejo obisk Zagreba ali potovanje prek zagrebškega letališča, so svetovali, naj prilagodijo čas vožnje, vsem, ki bodo potovali na morje, pa, naj se izognejo cestam v okolici Zagreba.

Grims bo šel na Thompsona

Veliko obiskovalcev bo na koncert prišlo tudi tudi iz Slovenije, in kot smo že poročali, so se nekateri odločili karte prodati. Kot je znano, je eden izmed bolj znanih ljubiteljev hrvaškega pevca pri nas, tudi šef SDS Janez Janša. No, njegov evropski poslanec Branko Grims pa je za hrvaški narod.hr potrdil, da bo v soboto v Zagrebu in pel Thompsonove pesmi.

»Za primerjavo, Nemčija bi morala prodati več kot deset milijonov vstopnic, da bi dosegla enak odstotek udeležbe svojega prebivalstva. Marku Perkoviću Thompsonu in vsej Hrvaški iskreno čestitam za ta izjemen svetovni rekord!,« je za hrvaški medij povedal Grims.

Branko Grims gre na sobotni mega koncert v Zagreb. FOTO: Blaz Samec

»Pesmi Marka Perkovića Thompsona govorijo o Bogu, ljubezni in domovini. Njegovi koncerti so izraz iskrenega domoljubja. Zato ga globoko spoštujem in bi si želel kmalu ogledati njegov koncert v Sloveniji. Do takrat bo minilo še nekaj časa, a zagotovo se bomo videli v soboto na koncertu Marka Perkovića Thompsona v Zagrebu – skupaj s prijatelji Stephenom Nikolo Bartulico, Velimirjem Bujancem in mnogimi drugimi!« je še dodal.