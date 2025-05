Uf, ste videli ta kiks na POP TV? Poslanec jim je svetoval, naj bodo ...

Bivši poslanec SDS, Dejan Kaloh, je ob spremljanju osrednje informativne oddaje na POP TV, opazil manjši spodrsljaj.

Tako je opozoril, da so na omenjeni televiziji pomešali njega in poslanca Miho Kordiša. Pri podpisih so namreč njega podpisali kot Kordiša in obratno. Tako jim je Kaloh svetoval: »Kaloh je Kordiš in Kordiš je Kaloh.

24UR dajte biti malo bolj počasni pri montaži ...«