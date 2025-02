Uf, Raay popolnoma zgrešil z valentinovim darilom za Marjetko: Grozno, najslabše na svetu! (VIDEO)

Duo Maraaya je skupaj preživel že kar nekaj valentinovih, ob tej priložnosti pa sta na družbenih omrežjih delila nekaj spominov. Med njimi je izstopala zgodba, ki je marsikoga nasmejala – predvsem pa razkrila, da Aleš – Raay nekoč s svojim darilom za Marjetko ni najbolj zadel v polno.

Masaža na domu

Glasbenik je namreč želel svojo boljšo polovico presenetiti s sproščujočo masažo kar na domu. Da bi bil trenutek še bolj poseben, je maser parkiral v sosednji ulici in se skril v otroško sobo. Ray je medtem pričaral romantično vzdušje s prižganimi svečkami in pričakoval navdušenje. A Marjetkina reakcija ni bila takšna, kot je pričakoval.

»Grozno, kdo te pride domov masirat? Najslabše na svetu!« je priznala pevka in dodala, da je bistvo masaže prav to, da se umakneš od domačega okolja in vsakodnevnih obveznosti. »Če si domov pripelješ maserja, je tako, kot da sploh ne bi šel na masažo,« je še pojasnila s humorjem.

Ray je bil ob njeni iskreni izjavi vidno presenečen, a zdi se, da si bo njeno pripombo dobro zapomnil in upošteval.

Več si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):