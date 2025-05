Uf! Poglejte, kakšen luksuzni avtomobil vozi Pero Martić (FOTO)

Bralka Teja je ta teden na Dunajski cesti v Ljubljani luksuznega konjička BMW X6. Vozilo je bilo stalo na avtobusni postaji, za volanom pa je sedel priljubljeni youtuber Pero Martić.

Gre za BMW X6 najnovejše generacije, najverjetneje prenovljen model, ki je luč sveta ugledal leta 2023. Bleščeča modra karoserija in črna platišča v kombinaciji s športnim difuzorjem razkrivajo, da gre za model z oznako M Sport ali celo M60i xDrive, ki se ponaša kar s 530 konjskimi močmi.

Pero Martič na Dunajski cesti. FOTO: Bralka Teja

Cene od 100.000 evrov dalje

Cena vozila, kot je Martićev BMW X6, je odvisna od različice in dodatne opreme. Osnovni model se v Sloveniji začne pri približno 100.000 evrih, medtem ko zmogljivejša različica X6 M60i xDrive z V8 motorjem in paketom M Sport lahko preseže 130.000 evrov. V primeru individualnih barvnih kombinacij, panoramske strehe, laserskih žarometov, vrhunske avdio opreme in ostalih dodatkov pa cena zlahka preseže tudi 150.000 evrov.

Martić se je sicer že pred približno pol leta na instagramu pohvalil z novim avtomobilom. »Trollgang imamo novega člana, ime mu je "Troll Tank",« je takrat ponosno zapisal ob fotografiji modrega jeklenega konjička. Vsuli so se komentarji čestitk, številni pa so zapisali tudi, da mu iz srca privoščijo uspeh.