Uf, poglejte, kako veliki zvezdniki navijajo za Luko Dončića (FOTO)

V noči na četrtek po našem času se je v Los Angelesu ekipa Jezernikov, kjer je prvi zvezdnik hitro postal naš Luka Dončić, pomerila z ekipo Denver Nuggets in jih z visoko prednostjo tudi premagala. Dončić je za tretjo zaporedno zmago LA Lakers prispeval 31 točk in s svojo predstavo navdušil tudi kopico zvezdniških gledalcev.

Na tribunah sta si tekmo denimo ogledali igralka Kate Hudson, ki je s seboj pripeljal hčer, ter raperka in igralka Queen Latifah, ki je je že dolga leta zvesta oboževalka ene najboljših ekip v ligi NBA.

Luka Dončić je v Mestu angelov sicer redno na očeh slavnih in bogatih, ki so si v Los Angelesu ustvarili dom, ter domačo košarkarsko ekipo tudi podpirajo. Eno prvih Dončićevih tekem z novo ekipo si je denimo v živo ogledala ena najuspešnejših glasbenic vseh časov Adele, samo vprašanje časa pa je, kdaj bo med gledalce sedel tudi Leonardo DiCaprio, ki so ga v preteklosti pogosto videli v Crypto.com Areni.

Queen Latifah že dolgo navija za Jezernike. FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect